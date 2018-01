Die Polizei in Köln hat einen Demonstrationszug mit rund 14.000 Kurden gestoppt und die Versammlung aufgelöst.

Teilnehmer hätten trotz mehrfacher Aufforderung weiter Fahnen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gezeigt, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten kistenweise Material mit verbotenen Plakaten sichergestellt. Zwei Personen seien in Gewahrsam genommen worden.



Zuvor war es in der Kölner Innenstadt zu einigen Auseinandersetzungen mit den Demonstranten gekommen, die gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestierten. Die Polizei war mit mehr als 2.000 Beamten im Einsatz. Außerdem fuhren zwei Wasserwerfer auf. Auch nach dem Abbruch der Kundgebung wurden Rangeleien gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.