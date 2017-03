Mit Sportminister Kilic wil heute ein weiteres Mitglied der türkischen Regierung in Deutschland auftreten.

Wie die Polizei in Köln mitteilte, nimmt er dort an einer privaten Veranstaltung teil, die nicht angemeldet werden muss. Dabei gehe es um den gescheiterten Putsch in der Türkei im Juli vergangenen Jahres, hieß es.



Der türkische Außenminister Cavusoglu hatte zuvor erklärt, bis zum Verfassungsreferendum Mitte April wollten rund 30 weitere Politiker seines Landes in Deutschland auftreten. Darüber seien die deutschen Behörden informiert worden, sagte Cavusoglu dem Fernsehsender CNN-Türk. Zuletzt hatten mehrere Kommunalbehörden solche Veranstaltungen verboten. Dazu erklärte der Minister, man erwarte, dass Deutschland dieses Problem löse.