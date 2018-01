Ein Demonstrationszug mit rund 12 000 Kurden hat sich am Mittag in Köln in Gang gesetzt, um gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien zu protestieren.

Nach Angaben der Polizei verzögerte sich der Start um rund zwei Stunden, weil viele Teilnehmer verbotene Symbole gezeigt hätten. Es seien Fahnen der kurdischen Arbeiterpartei PKK, Transparente und Bilder des inhaftierten PKK-Anführers Öcalan in großer Zahl sichergestellt worden. Die Einsatzkräfte sprachen von einigen Auseinandersetzungen in der Innenstadt. Die Polizei geht von einem hohen Konfliktpotenzial aus und ist mit mehr als 2.000 Beamten im Einsatz. Insgesamt werden bei der Kundgebung im Laufe des Tages rund 20.000 Menschen erwartet, darunter auch einige hundert gewaltbereite Kurden sowie Anhänger der linskautonomen Szene.

