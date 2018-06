Nach dem Fund von möglicherweise giftigen Stoffen in einer Kölner Wohnung hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen.

Es gehe um den Verdacht einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, sagte eine Behördensprecherin in Karlsruhe. Ein terroristischer Hintergrund sei in Erwägung zu ziehen. Spezialkräfte hatten in der vergangenen Nacht einen 29-jährigen Tunesier festgenommen. In seiner Wohnung in einem Hochhaus wurden verdächtige Substanzen sichergestellt. Um was es sich dabei genau handelt, ist noch unklar.

