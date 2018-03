Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat seine Geschäftsstelle in Köln nach einer Drohung geschlossen.

Man fühle sich nicht ausreichend geschützt, sagte der Zentralratsvorsitzende Mazyek dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Heute früh sei bei der Geschäftsstelle ein anonymer Brief mit einer Morddrohung eingegangen. Zudem habe sich in dem Umschlag weißes Pulver befunden, das sich aber als ungefährlich herausgestellt habe. Nach Angaben der Zeitung wird in dem Brief mit der Ermordung von Mazyek gedroht, wenn er es nicht unterlasse, die AfD zu beleidigen.



Der Staatsschutz hat Ermittlungen gegen unbekannt wegen Bedrohung aufgenommen.

