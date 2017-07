In Köln haben die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Kardinal Meisner begonnen.

Von der Kirche Sankt Gereon aus, wo er mehrere Tage lang aufgebahrt war, wurde Meisners Sarg in einer Prozession in den Kölner Dom überführt. Zur Stunde beginnt dort ein Trauergottesdienst. Anschließend wird der langjährige Kölner Erzbischof in der Bischofsgruft des Doms beigesetzt.



Meisner war am 5. Juli im Alter von 83 Jahren in Bad Füssing in Bayern gestorben. Er war einer der bekanntesten und zugleich umstrittensten Kirchenführer der vergangenen Jahrzehnte und galt als Kritiker von Papst Franziskus.