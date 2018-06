Der in dem Kölner Giftfall verdächtige Tunesier soll laut einem Medienbericht zwei Mal versucht haben, zur Terrormiliz IS nach Syrien zu gelangen.

Die jeweiligen Reisen des 29-Jährigen seien aber in der Türkei gescheitert, schreibt das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Danach haben die dortigen Behörden den Mann gestoppt und deutsche Stellen darüber informiert. Dennoch sei weder ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, noch sei er als islamistischer Gefährder eingestuft worden. Das nordrhein-westfälische Innenministerium nahm dazu keine Stellung und verwies auf die Bundesanwaltschaft. Diese wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.



Der Verhaftete soll biologische Waffen in seiner Wohnung in Köln hergestellt haben und bei der Produktion eines tödlichen Gifts weit fortgeschritten gewesen sein. Nach Einschätzung von Verfassungsschutzpräsident Maaßen plante er "sehr wahrscheinlich" einen Terroranschlag.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.