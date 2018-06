Der im Kölner Gift-Fall festgenommene Tunesier ist nach Einschätzung der Ermittlungsbehörden ein Islamist.

Er sei im radikal-islamischen Spektrum verankert und habe Kontakte zu Personen aus diesen Kreisen gepflegt, sagte Generalbundesanwalt Frank dem Südwestrundfunk. Außerdem habe er zwei Mal versucht, zur Extremistenmiliz IS nach Syrien zu reisen, allerdings vergeblich. Der Mann sei derzeit kein Mitglied der Terrororganisation.



Die Kölner Polizei hatte in der Wohnung des Tunesiers in der vergangenen Woche mehr als 3.000 Rizinussamen gefunden, die zum Teil bereits zu dem Bio-Gift Rizin verarbeitet waren. Laut Bundeskriminalamt wollte der 29-Jährige die Substanz für einen Anschlag mit einem biologischen Sprengsatz nutzen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.