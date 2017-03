Kölner Kongress 2017 Zwischengeschichten

"Es ist in diesen Tagen jedenfalls besser, keine Reden zu halten, sondern um sie herumzukommen, indem man Geschichten erzählt", schreibt Kathrin Röggla im November 2016 in der NZZ. Um neue Erzählformen geht es auch in Rögglas Eröffnungsvortrag beim Symposium "Erzählen in den Medien".

Von Kathrin Röggla