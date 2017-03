Geschichten erzählen - die Grundlage, wie etwas weitergegeben wird. Und dieses Erzählen durchzieht schon die ganze Menschheitsgeschichte. Heute findet das natürlich auch und vor allem in den Medien statt. Aber wie? In welchen Formen? Das sind Fragen, die am 10. und 11. März 2017 bei einem Kongress in Köln - hier im Deutschlandfunk gestellt werden. Der Titel - schlicht und einfach: "Erzählen in den Medien". Regisseur und Drehbuchautor Jens Schillmöller war im Corso-Gespräch zu Gast und hat einen ersten Überblick gegeben.

