Kölner Silvesternacht Bild: 2015 auch Flüchtlinge als Wachleute eingesetzt

Verstärkte Polizeipräsenz am Kölner Hauptbahnhof. (dpa / Oliver Berg)

In der von sexuellen Übergriffen überschatteten Silvesternacht in Köln sollen einem Medienbericht zufolge auch 59 Flüchtlinge als Wachmänner eingesetzt gewesen sein.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll eine Wachschutzfirma sie über ein Subunternehmen kurz vor dem Einsatz in einem Erstaufnahmelager angeheuert haben. Der Stundenlohn betrug fünf Euro. Die meisten stammten aus Nordafrika, Syrien und Afghanistan. Beim Wachdienst kam es zu mindestens neun Zwischenfällen. So seien mehrere Flüchtlinge unmittelbar nach Einsatzbeginn verschwunden. Die Kölner Stadtverwaltung erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung, die Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfirma habe sich bisher "grundsätzlich unproblematisch" gestaltet. - Für die Feierlichkeiten zum anstehenden Jahreswechsel gab der Kölner Polizeipräsident Mathies eine Sicherheitsgarantie ab. In Köln sind dieses Jahr 1.500 Polizisten im Einsatz, 300 von ihnen als Dreier-Streife.