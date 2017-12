Der Anschlag von Las Vegas, der Hashtag #MeToo, der Tod von Helmut Kohl: Der neue Youtube-Jahresrückblick der beiden Kölner Malte Fuhrer und Jan-Philipp Scherz lässt so gut wie kein Thema aus.

Seit 2009 drehen der Schauspieler und der TV-Produzent jedes Jahr in ihrer Küche ein Video - meist zu Liedern von Michael Jackson, für die sie ziemlich bissige Texte auf Deutsch schreiben. Seit ein paar Tagen ist die neue Ausgabe - "Frohes Fest 2017" - bei Youtube online und liegt zurzeit bei knapp 37.000 Aufrufen. Textauszug: Schnappt Euch Eure Handys / und bestellt Deliveroo. / Falls das Leben Euch hart abfuckt, dann wählt'n Hashtag, der heißt "metoo".



Dieses Mal ist der Song nicht von Michael Jackson, stattdessen ist es "Walking in Memphis" von Mark Cohn: "Das Lied ist einfach, es hat schöne Chöre, das kennen die Leute", sagt Malte Fuhrer dem Dlf. Er erzählt, dass er das Jahr über die neuen Themen sammelt - in einem Word-Dokument. "Wir nehmen Themen, die groß waren, über die sich die Medien aufregen." Beispiel: der Tod von Helmut Kohl. "Das explodierte ja geradezu, und dann diese 12-stündige Beerdigung. Weil das so aufgebauscht wurde, haben wir es eben in dem Lied auch groß gemacht."



Auch das Attentat von Las Vegas mit fast 60 Toten ist Thema. "In Vegas macht's beim Festival peng peng", singen Malte Fuhrer und Jan-Philipp Scherz. "Natürlich ist es tragisch, dass so viele Menschen umgekommen sind", sagt Malte Fuhrer. "Aber wir wollten wenigstens den Typen, der geschossen hat, als Witzfigur hinstellen. Sonst könnten wir auch gleich den Kopf in den Sand stecken."



Anderes Beispiel: "Kalifornien und Boris sind abgebrannt" - so funktionieren die Texte der beiden: "So dicht wie möglich, zwei Zeilen und fünf Themen", sagt Malte Fuhrer. "In Kalifornien waren auch Freunde von mir unmittelbar betroffen, und bei abgebrannt kam uns Boris in den Sinn - und dann knallen wir das zusammen."



Technisch geht die Produktion so, dass André Schild, der auch Musik für Film und Fernsehen macht, den beiden - quasi als Weihnachtsgeschenk - ein Playback zur Verfügung stellt. In einem Studio in Köln wird dann die Aufnahme gemacht, dieses Jahr innerhalb eines Tages, wie immer mit Linda Traber, die im Background singt. Das eigentliche Video machen die beiden traditionell daheim in ihrer Wohnung, und traditionell zieht Malte dazu auch immer ziemlich bunte Frauenkleider an.



Kritik gibt es - neben viel Lob auch: "Manchmal mäkeln die Leute, warum wir dem Terror so viel Raum geben. Aber das kümmert uns wenig. Schließlich ist es immer noch eigentlich eine private Weihnachtskarte für Freunde und Bekannte."



Mit pädagogischem Wert: Einmal spielte ein Lehrer eines der Weihnachtsvideos seiner Klasse vor und forderte die Schüler auf, Kurzreferate zu den Themen im Song zu halten. "Das ist doch super", sagt Malte, "wenn wir die Menschen dazu bringen Dinge nachzuschlagen." So wie beim Thema Harvey Weinstein: Im Songtext heißt es "Harvey Weinstein kauft sich Spitzel, so wie Kevin Spacey's Underwood" - und Malte Fuhrer sagt: "Das wusste ich auch nicht, da kam Jan-Philipp drauf." Und es stimmt: Es gibt Berichte, nach denen Weinstein auf die Opfer seiner sexuellen Übergriffe Spitzel angesetzt haben soll.



Über den Song "Frohes Fest 2015" haben wir ebenfalls berichtet.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.