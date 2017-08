Es ist einer der hochkarätigsten internationalen Musik-Wettbewerbe und in Belgien ein gesellschaftliches Großereignis: Die Finalrunden sind immer lange im Voraus ausverkauft, Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen berichten täglich, jeden Abend sitzen Mitglieder der königlichen Familie in der Loge. In diesem Jahr war der Wettbewerb erstmals für Violoncello ausgeschrieben. 68 Kandidaten wurden zur ersten Runde zugelassen und stellten sich einer illustren Jury. Das Niveau erfüllte alle Erwartungen.

Diese Sendung können Sie nach Ausstrahlung sieben Tage nachhören.