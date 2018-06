Das Bundeskabinett hat die Kohlekommission eingesetzt.

Das Gremium soll bis spätestens Ende des Jahres ein Papier vorlegen, in welchem Zeitraum der Ausstieg aus der Braunkohle-Energiegewinnung möglich ist. Außerdem geht es darum, wie der Strukturwandel in den betroffenen Regionen gestaltet und finanziert werden kann. Der Kommission sollen Vertreter von Politik, Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Industrieverbänden sowie Wissenschaftler, Betroffene und Umweltschützer angehören.



Bundesumweltministerin Schulze betonte, in erster Linie gehe es darum, zu überlegen, wie der Strukturwandel in den Braunkohleregionen gestaltet und finanziert werden könne. Ein konkreter Zeitplan für den Ausstieg aus der Kohle stehe an zweiter Stelle, sagte die SPD-Politikerin unmittelbar nach dem Kabinettsbeschluss. Bundesarbeitsminister Heil (ebenfalls SPD) sagte, man müsse bei der Wirtschaftsförderung ansetzen und für die Menschen, die im Moment ihr Geld noch in der Braunkohle-Industrie verdienten, Arbeitsplätze schaffen. Arbeit und Umwelt müssten miteinander vereinbart werden.



Kritik an Zusammenstellung der Kohlekommission



Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU verteidigte die Entscheidung der Bundesregierung, dass nur Politiker der Koalitionsfraktionen in der Kohlekommission vertreten sind. Es handle sich um ein Projekt der großen Koalition. Es gebe in dem Gremium aber auch Vertreter von Organisationen und Gewerkschaften, die anderen Parteien nahestünden.



Die Grünen-Ko-Vorsitzende Baerbock sagte im Deutschlandfunk, dass die Kohlekommission nun stehe und auch Experten eingebunden seien, sei zentral - die Kommission komme aber zu spät. Der Kohleausstieg hätte schon deutlich früher gesetzlich verankert werden müssen. Baerbock kritisierte auch die Zusammenstellung der Kommission. Es brauche nun alle Klimaschützer dieses Landes, um die Kohlekommission zum Erfolg zu führen.



Entscheidend sei nicht, wann das letzte Braunkohle-Kraftwerk vom Netz gehe, sondern dass sofort der Ausstoß von CO2 reduziert werde, meinte Baerbock. "Die Klimakrise wartet nicht, bis wir zu Potte kommen", sagte die Grünen-Politikerin. Sie empfahl, bis 2020 zwanzig Kohleblöcke abzuschalten und bis 2030 die restlichen der insgesamt 150 vom Netz zu nehmen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.