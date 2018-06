Die Kommission für die Planung des Kohleausstiegs steht.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, wird die ehemalige Bundesministerin Hasselfeldt von der CSU Mitglied des Gremiums. Es soll unter anderem ein Enddatum für die Stromproduktion aus Braunkohle beschließen. An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett die Kommission «Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung» einsetzen, an der auch Umweltverbände, Gewerkschaften und Wirtschaftsvertreter teilnehmen. Die erste Sitzung ist für den 26. Juni geplant.



Die Kommission soll sich auch mit dem Strukturwandel in den Kohleregionen beschäftigen. In Teilen Ostdeutschlands und Nordrhein-Westfalens hängen Tausende Arbeitsplätze an der Braunkohle.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.