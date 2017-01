Im Winter ist Hochsaison für die "Oldenburger Palme": In den Landgasthöfen der Region wird der Grünkohl dann kesselweise gekocht und verköstigt. Es gibt Kohlfahrten, Kohlbälle und sogar Kohlkönige. Für das Wochenendjournal ist Susanne Schrammar mit viel Kohldampf losgezogen.

Sogar eine Weltmeisterschaft im Grünkohl-Kochen gibt es in Oldenburg. In diesem Jahr kämpften zum ersten Mal acht Nationen um den Titel. Welche exotischen Gerichte ihren Weg auf die Jury-Teller fanden und wer als Sieger hervoging, sehen Sie in unserem dbate-Video: