In Kolumbien hat der konservative Kandidat Duque die erste Runde der Präsidentschaftswahl gewonnen.

Der Bewerber der Partei Centro Democrático kam auf gut 39 Prozent, wie das Wahlamt nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte. An zweiter Stelle lag mit etwas über 25 Prozent der Kandidat der linken Bewegung Colombia Humana, Petro. Auf den dritten Platz landete der Ex-Bürgermeister von Medellin, Fajardo, mit 23,8 Prozent. Duque und Petro treten nun bei der Stichwahl am 17. Juni gegeneinander an. Bei der Abstimmung ging es vor allem um die Zukunft des historischen Friedensabkommens mit der linken Guerillabewegung Farc. Der international bejubelte Friedensprozess ist in dem südamerikanischen Land selbst äußerst umstritten. Duque will das Friedensabkommen ändern, Petro hingegen an der Vereinbarung festhalten.

