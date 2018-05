Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in Kolumbien haben die Friedensgespräche der Regierung mit der ELN-Guerilla einen Rückschlag erlitten.

Die Generalstaatsanwaltschaft des Landes wirft mehreren Führungsmitgliedern der Gruppe - darunter ihrem Chefunterhändler - vor, im Jahr 2016 mehrere Journalisten entführt zu haben.



Die kolumbianische Regierung und die ELN hatten Mitte Mai ihre Friedensgespräche in der kubanischen Hauptstadt Havanna wieder aufgenommen. Mit der größeren Farc-Guerilla hat die Regierung bereits Ende 2016 ein umfassendes Friedensabkommen geschlossen.



Dieses ist auch Thema bei der heutigen Präsidentschaftswahl: Favorit ist der rechtsgerichtete Politiker Duque, der den Vertrag in wesentlichen Punkten ändern will. Sein stärkster Konkurrent, der linksgerichtete Politiker Petro möchte an der Vereinbarung festhalten. Wahlberechtigt sind rund 36 Millionen Kolumbianer.

