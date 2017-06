In Kolumbien haben die Farc-Rebellen nach Angaben der Vereinten Nationen ihre Waffen nahezu vollständig abgegeben. Experten der Organisation hätten die mehr als 7.000 registrierten Waffen ehemaliger Kämpfer in ihre Obhut genommen, erklärte ein Sprecher der UNO-Beobachtungsmission für Kolumbien.

Ausgenommen davon seien lediglich einige Waffen, mit denen in einer Übergangszeit die Sicherheit in den Entwaffnungszentren gewährleistet werden soll. Die Waffen sollen eingeschmolzen und als Baumaterial für Friedensmahnmale genutzt werden. Das Ende der Entwaffnung soll heute in Anwesenheit von Präsident Santos und Farc-Chef Timochenko gefeiert werden.



Die Abgabe der Waffen durch die Rebellen ist Teil des Friedensabkommens vom vergangenen Jahr, das den jahrzehntelangen Konflikt zwischen den linksgerichteten Aufständischen und der Regierung beendete. Die früheren Kämpfer sollen in das zivile Leben zurückkehren. Die Farc soll künftig als politische Partei agieren. Sie fordert unter anderem eine gerechte Landverteilung.