In Kolumbien hat der historische Prozess der Entwaffnung der Farc-Guerilla begonnen.

Erste rund 300 Aufständische übergaben ihre Waffen an Vertreter der Vereinten Nationen. Die Waffen werden zu drei Monumenten eingeschmolzen, die am UNO-Sitz in New York, am Ort der Friedensverhandlungen in Kuba und in Kolumbien aufgestellt werden sollen. Die Entwaffnung soll bis Juni abgeschlossen sein. Sie wird in 26 Übergangszonen vollzogen, in denen sich die FARC-Kämpfer eingefunden haben. Dort sollen sie auf ein ziviles Leben vorbereitet werden. Regierung und Rebellen hatten sich im vergangenen Jahr auf einen Frieden geeinigt. Derzeit laufen Verhandlungen über ein Abkommen auch mit der kleineren Rebellengruppe ELN. Während des kolumbianischen Bürgerkriegs wurden mehr als 260.000 Menschen getötet und etwa sieben Millionen in die Flucht getrieben.