In Kolumbien ist die Entwaffnung der Farc-Rebellen abgeschlossen.

Bei einer Feierstunde in Mesetas im Zentrum des Landes wurden in einem symbolischen Akt die letzten Waffen abgegeben. Präsident Santos erklärte, jetzt begännen die Verpflichtungen für die Farc. Er spielte damit auf den Übergang der Untergrundorganisation zu einer politischen Partei an. Farc-Kommandant Londono sagte, die Farc gehe in eine legale und demokratische Bewegung ohne Waffen über.



Die Entwaffnung der ehemaligen Widerstandskämpfer ist Teil des Friedensabkommens, mit dem der Bürgerkrieg in Kolumbien beendet werden soll. Bis gestern wurden nach UNO-Angaben 7.132 Waffen eingesammelt, die später eingeschmolzen und zu Friedensdenkmälern weiterverarbeitet werden sollen.