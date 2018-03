In Kolumbien ist ein neues Parlament gewählt worden.

Stärkste Kraft wurde die rechtskonservative Partei des früheren Präsidenten Uribe, die das 2016 geschlossene Friedensabkommen mit den Farc-Rebellen ablehnt. Die in eine Partei umgewandelte Farc nahm an der Wahl teil, landete aber weit abgeschlagen bei unter einem Prozent. Der Friedensvertrag garantiert ihr dennoch jeweils mindestens fünf Sitze in Abgeordnetenhaus und Senat. Verluste hinnehmen musste die Partei von Präsident Santos. Die Wahl gilt auch als Test für die Präsidentenwahl Ende Mai.

