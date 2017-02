Kolumbien Farc-Rebellen in Entwaffnungszonen angekommen

Ein Kämpfer der kolumbianischen Guerilla Farc (dpa / picture alliance / Joana Toro)

In Kolumbien rückt die Umsetzung des Friedensabkommens mit den linken Farc-Rebellen näher.

Rund zwei Monate nach der Einigung auf einen Friedensvertrag kamen die letzten 300 Widerstandskämpfer in sogenannten Entwaffnungszonen an. Das teilten Vertreter der Vereinten Nationen mit. Damit befinden sich jetzt 6.900 Untergrundkämpfer in diesen Gebieten. Bis Mai sollen alle Farc-Rebellen ihre Waffen abgegeben haben. Kolumbiens Präsident Santos hat für seinen Aussöhnungsprozess mit der Rebellengruppe den Friedensnobelpreis erhalten.