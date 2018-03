In Kolumbien finden heute Parlamentswahlen statt.

Fast 37 Millionen Menschen sind aufgerufen, die rund 100 Senatoren und 170 Abgeordneten neu zu bestimmen. Erstmals treten auch ehemalige Farc-Rebellen bei einer Wahl an. Ende 2016 hatten sie ein Friedensabkommen mit der kolumbianischen Regierung geschlossen. Die Kandidaten der früheren Guerilla können laut Umfragen allerdings nur mit wenigen Stimmen rechnen.



Gute Chancen dagegen haben die Rechtskonservativen von Ex-Präsident Uribe. Sie könnten die absolute Mehrheit erringen. Uribe ist ein scharfer Kritiker des Friedensvertrages und erkennt die Farc als politischen Partner nicht an. Die Mitte-Rechts-Gruppierung von Staatschef Santos ist durch etliche Korruptionsskandale in Verruf geraten und hat weniger Chancen, die Parlamentswahl für sich zu entscheiden.



Der Wahlausgang in Kolumbien gilt als Richtungsentscheidung für die Präsidentenwahl im Mai und als wichtig für die Umsetzung des Friedensabkommens.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.