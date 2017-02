Kolumbien Fortschritte bei Friedensgesprächen mit ELN-Guerilla

Die kolumbianische Regierung verhandelt mit der ELN (AFP)

Die Friedensgespräche zwischen der kolumbianischen Regierung und den Aufständischen der ELN machen erste Fortschritte.

In der ecuadorianischen Hauptstadt Quito einigten sich beide Seiten auf die Bildung von Arbeitsgruppen. Darin soll es um die Beteiligung der Bevölkerung am Friedensprozess sowie um humanitäre Maßnahmen gehen. Ziel der Gespräche ist zunächst ein Waffenstillstand.



Im vergangenen Jahr hatte die Regierung in Bogotá bereits eine Friedensvereinbarung mit der deutlich größeren Farc-Guerilla geschlossen. Präsident Santos war dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.