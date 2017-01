Kolumbien Friedensgespräche mit ELN beginnen im Februar

Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos will auch mit der ELN Frieden schließen. (picture-alliance/ dpa/ epa/Terje Pedersen)

Die kolumbianische Regierung und die Guerillaorganisation ELN wollen am 7. Februar Friedensgespräche aufnehmen.

Das teilten Vertreter beider Seiten in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito mit. Dort sollen auch die Verhandlungen stattfinden. Kolumbiens Präsident Santos sagte am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, die ELN sei bereit, den früheren Parlamentsabgeordneten Sánchez freizulassen, den sie seit knapp einem Jahr festhält. Damit sei das letzte Hindernis für den Beginn der Gespräche aus dem Weg geräumt.



Santos hat bereits mit der größeren Rebellenorganisation FARC einen Friedensvertrag ausgehandelt. Dafür erhielt er den Nobelpreis.