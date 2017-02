Kolumbien Friedensnobelpreisträger Santos unter Druck in Korruptionsskandal

Juan Manuel Santos (GUILLERMO LEGARIA / AFP)

Im Korruptionsskandal um den Baukonzern Odebrecht gerät auch Kolumbiens Präsident Santos unter Druck.

Die Generalstaatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen den Friedensnobelpreisträger ein. Es bestehe der Verdacht, dass Odebrecht für die Wahlkampagne von Santos im Jahr 2014 bis zu eine Million US-Dollar gezahlt hat. Das habe ein in Haft sitzender früherer Senator ausgesagt. Der damalige Wahlkampf-Chef von Santos wies die Anschuldigungen zurück.



Nach Ermittlungen der US-Justiz soll der brasilianische Odebrecht-Konzern in zwölf Ländern bis zu 785 Millionen US-Dollar an Schmiergeldern gezahlt haben, um dafür Bauaufträge zu erhalten.