Trotz ihrer fortgesetzten Anschläge will die kolumbianische Guerillaorganisation ELN weiter über einen Friedensvertrag verhandeln.

Die Regierung sollte ihre Vertreter zum morgigen Treffen in die ecuadorianische Hauptstadt Quito schicken und die Beratungen wieder aufnehmen, heißt es in einer Erklärung der Rebellen. Am Wochenende waren bei einem Bombenanschlag auf eine Polizeiwache im Norden von Kolumbien fünf Beamte ums Leben gekommen, viele weitere Menschen wurden verletzt. Die ELN bekannte sich zu dem Attentat. Präsident Santos setzte die Friedensgespräche daraufhin auf unbestimmte Zeit aus.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.