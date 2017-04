Nach den Erdrutschen und Überschwemmungen in der südkolumbianischen Stadt Mocoa ist dort die Zahl der Todesopfer auf mehr als 150 gestiegen.

Dies gab Präsident Santos bekannt, der sich in dem Katastrophengebiet aufhält. Er hatte am Abend den Notstand für die Region ausgerufen und das Militär mobilisiert. Es soll bei den Aufräumarbeiten und der Suche nach vielen noch vermissten Personen helfen. Es gab mehr als 180 Verletzte.



Nach heftigem Regen waren sowohl der Fluß Mocoa als auch drei Zuflüsse über die Ufer getreten, was die Erdrutsche auslöste. Viele der 40.000 Bewohner der Stadt wurden im Schlaf von den Erd- und Wassermassen überrascht. Augenzeugen sprachen von einer Flutwelle, die ganze Wohnviertel, Bäume und Autos mit sich gerissen habe.



Die Gouverneurin des betroffenen Bundesstaates Putumayo sagte in einem Radiointerview, angesichts der hohen Zahl von Verletzten könne die medizinische Versorgung in der Stadt nicht mehr gewährleistet werden. Die Hilfsarbeiten werden außerdem durch zerstörte Straßen und Brücken erschwert.