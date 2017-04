Nach der Schlammlawine in Kolumbien werden die Hilfen für die betroffene Stadt Mocoa ausgeweitet.

Das Kabinett unter Präsident Santos beschloss am Abend einen ökonomischen, sozialen und ökologischen Notstand und schuf damit die Voraussetzung für eine schnelle Bewilligung von Finanzhilfen. Genehmigt wurden zunächst 14 Millionen Dollar Soforthilfe sowie der Bau eines Krankenhauses und eines Aquädukts zur Wasserversorgung. Im Rahmen der Nothilfe wurden Lieferungen von Decken, Koch-Sets und Trinkwasser auf den Weg gebracht.



Drei Tage nach der Katastrophe werden noch immer mehr als 200 Menschen vermisst. Die Zahl der Toten gibt die kolumbianische Regierung inzwischen mit 262 an. Heftiger Regen hatte in Mocoa mehrere Flüsse über die Ufer treten lassen und eine Schlammlawine ausgelöst, die Häuser, Autos und Schutt mit sich riss.