Kolumbien Kämpfe um Vorherrschaft in befreiten Gebieten

Die Flagge Kolumbiens. (imago stock & people)

Aus Kolumbien kommen gut einen Monat nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der Regierung und den FARC-Rebellen Berichte über neue Kämpfe.

Nach Darstellung der Polizei liefern sich entlang der Pazifikküste rivalisierende Untergrundgruppen gewaltsame Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft in befreiten Gebieten. Auch die ELN-Guerilla ist demnach in die Kämpfe verwickelt, sie gilt nach den FARC als die zweitgrößte Rebellenorganisation im Land. Der kolumbianische Präsident Santos schaltete sich per Twitter ein und forderte die ELN dazu auf, alle Entführten wieder freizulassen, um den Friedensprozess voranzubringen.