Kurz vor der zweiten Runde der Präsidentenwahl in Kolumbien sind die Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und der Guerillagruppe ELN ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Allerdings habe man sich bei den Gesprächen in der kubanischen Hauptstadt Havanna angenähert, hieß es von beiden Seiten. Man werde in zehn Tagen erneut über einen möglichen Waffenstillstand beraten. Die Präsidentenwahl in Kolumbien findet am Sonntag statt. Favorit ist der konservative Kandidat Duque. Dieser lehnt die Friedensverhandlungen mit den Rebellen ab.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.