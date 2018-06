Der konservative Kandidat Duque hat die Präsidentenwahl in Kolumbien gewonnen.

Nach offiziellen Angaben kam er auf 54 Prozent. Sein linksgerichteter Konkurrent Petro erhielt 42 Prozent. Vor der Stichwahl hatte Duque erklärt, das historische Friedensabkommen mit der linken Guerillabewegung Farc in wesentlichen Punkten zu ändern. Dies könnte die Rebellen zurück in den Untergrund treiben. Nach Ansicht der Konservativen hat der Staat der Farc zu viele Zugeständnisse gemacht.



Duque folgt auf den scheidenden Staatschef Santos, der das Friedensabkommen mit ausgehandelt hat. Die Beteiligung bei der Präsidentenwahl in Kolumbien lag bei 52 Prozent.

