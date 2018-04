Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen wird in Kolumbien Lebensmittelkarten an bedürftige Menschen aus Venezuela ausgeben.

Wie das WFP mitteilte, sollen davon ab kommender Woche unter anderem mangelernährte Kinder und schwangere Frauen profitieren. Insgesamt könnten bis Ende des Jahres 350.000 Menschen erreicht werden. Die Gutscheine im Wert von 35 Euro pro Monat gelten in Supermärkten in kolumbianischen Grenzstädten. Dorthin sind viele Venezolaner vor der Wirtschaftskrise in ihrem Land geflohen. In dem südamerikanischen Land sind seit Jahren Medikamente und Nahrungsmittel knapp. Die Inflation ist die höchste der Welt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.