Drei Tage nach der verheerenden Schlammlawine in Kolumbien suchen Einsatzkräfte immer noch nach über 200 Vermissten.

Es werde alles getan, was möglich sei, teilte der nationale Katastrophenschutz mit. Nach Angaben der kolumbianischen Regierung stieg die Zahl der offiziell registrierten Todesopfer inzwischen auf 262. Es sei wahrscheinlich, dass noch deutlich mehr gefunden würden, wenn die Wasserstände weiter zurückgingen.



Am Wochenende hatte heftiger Regen in der Stadt Mocoa Flüsse über die Ufer treten lassen. Eine Lawine aus Flutwasser, Schlamm und Geröll wälzte sich durch die Kleinstadt und riss Häuser, Bäume und Autos mit sich. Viele Menschen wurden von den Wassermassen im Schlaf überrascht.