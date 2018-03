In Kolumbien ist die Parlamentswahl zu Ende gegangen.

Die Stimmlokale schlossen um 22.00 mitteleuropäischer Zeit. Fast 37 Millionen Menschen waren aufgerufen, rund hundert Senatoren und 170 Abgeordnete zu bestimmen. Hochrechnungen gibt es noch nicht.



Erstmals traten auch ehemalige Mitglieder der Farc-Rebellen zur Wahl an. Dies war in Teilen der Bevölkerung auf Kritik gestoßen. Die Farc hatte Ende 2016 ein Friedensabkommen mit der kolumbianischen Regierung geschlossen. In dem Bürgerkrieg von 1964 bis 2016 wurden etwa 300.000 Menschen getötet.

