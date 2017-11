In Kolumbien hat der langjährige Chef der ehemaligen Guerilla-Organisation FARC seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl angekündigt.

Rodrigo Londoño - genannt 'Timochenko' - sagte in der Hauptstadt Bogotá, auch für die Spitzenposten in Senat und Kongress würden ehemalige FARC-Kommandanten antreten.



Die FARC hatte vor einem Jahr nach langen Verhandlungen ein Friedensabkommen mit der Regierung geschlossen und anschließend ihre Waffen abgegeben. Sie will als Partei unter ihrem neuen Namen "Alternative Kraft" bei der Wahl antreten.



Das Friedensabkommen ist in der Bevölkerung umstritten. Die Strafen für die ehemaligen Rebellen werden häufig als zu mild kritisiert. Der FARC werden ebenso wie rechten Paramilitärs und der Armee schwere Menschenrechtsverletzungen im kolumbianischen Bürgerkrieg mit 300.000 Toten vorgeworfen.