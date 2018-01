In Kolumbien hat die Regierung die Friedensgespräche mit der Guerilla-Organisation ELN vorerst abgebrochen.

Präsident Santos erklärte, er habe die Regierungsdelegation aus der ecuadorianischen Hauptstadt Quito abgezogen. Nach Angaben der Armee verübten die linken Rebellen erstmals seit Monaten wieder Anschläge. Demnach sprengten sie im Bundestaat Arauca eine Erdölpipeline in die Luft und überfielen einen Militärposten an der Grenze zu Venezuela. Dabei seien zwei Soldaten verletzt worden. Eine Waffenstillstandsvereinbarung zwischen der Regierung und der Guerillagruppe war in der vergangenen Nacht abgelaufen.



Die ELN mit ihren knapp 2.000 Kämpfern ist die letzte aktive Guerillagruppe in Kolumbien. Mit der FARC war 2016 ein Friedensabkommen geschlossen worden.

