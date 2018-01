Die Regierung in Kolumbien will den Friedensprozess mit der ELN-Guerilla nicht wieder aufnehmen.

Präsident Santos sagte nach einem Gespräch mit seinem Chefunterhändler Bell, er habe sich entschieden, die geplante fünfte Verhandlungsrunde abzusagen. Wenn die ELN an einer Fortsetzung der Verhandlungen interessiert sei, müsse sie Worte und Taten in Einklang bringen. Am Wochenende hatten die linken Rebellen erneut mehrere Anschläge auf Polizeistationen verübt, bei denen sieben Polizisten getötet und zahlreiche verletzt wurden. - Die Regierung in Kolumbien bemüht sich, mit der ELN-Guerilla einen ähnlichen Pakt zu schließen wie 2016 mit den FARC-Rebellen. Für seine Friedensbemühungen erhielt der Präsident damals den Friedensnobelpreis.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.