Kolumbiens Regierung will trotz der jüngsten Anschläge die Friedensgespräche mit der Guerilla-Organisation ELN wieder aufnehmen.

Präsident Santos teilte auf Twitter mit, Unterhändler Bell werde nach Quito reisen, um die Möglichkeit eines neuen Waffenstillstandes auszuloten und die Verhandlungen mit der ELN fortzusetzen. Diese erklärte sich ebenfalls zu Gesprächen bereit. Die UNO hatte an beide Seiten appelliert, sich stärker für einen Frieden einzusetzen.



Die ELN ist die letzte aktive Guerillagruppe in Kolumbien. Vor zwei Wochen hatte es mehrere Anschläge gegen militärische Einrichtungen und Ölpipelines gegeben, die der marxistischen Gruppe zugeschrieben wurden. Die Verhandlungen in Ecuador folgen dem Beispiel der erfolgreich beendeten Friedensgespräche mit der größten kolumbianischen Guerilla-Bewegung, der FARC.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.