Kolumbien Steinmeier-Besuch soll Friedensprozess in dem Land unterstützen

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). (dpa / picture alliance / Jörg Carstensen)

Bundesaußenminister Steinmeier reist heute nach Kolumbien, um den Friedensprozess in dem süd-amerikanischen Land zu unterstützen.

In der Hauptstadt Bogota trifft er zunächst Staatspräsident Santos und Außenministerin Holguin, bevor er eines der 26 Gebiete besucht, in denen die Farc-Rebellen nach dem Friedensschluss mit der Regierung ihre Waffen abgeben sollen. Anschließend wird Steinmeier in Bogota ein deutsch-

kolumbianisches Friedensinstitut eröffnen. - Nach jahrzehntelangem Konflikt hatten sich Regierung und Farc-Rebellen Ende vergangenen Jahres auf ein Friedensabkommen verständigt.