Kolumbien Steinmeier ruft zu weiterer Versöhnung auf

Außenminister Steinmeier bei der Einweihung des Friedensinstituts in Bogotà (dpa/picture alliance)

Zum Abschluss seines Kolumbien-Besuchs hat Außenminister Steinmeier Regierung und Rebellen erneut zur Fortsetzung des Friedensprozesses aufgerufen.

Nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags folge nun der Umsetzungsprozess, der genauso wichtig und genauso schwierig sein werde wie die Verhandlungen, sagte Steinmeier bei einem Besuch in einer Entwaffnungszone der Rebellen.



Zuvor hatte der Außenminister in der Hauptstadt Bogotà ein Friedensinstitut eingeweiht. Die deutsch-kolumbianische Einrichtung soll unter anderem die Politik beraten und Konfliktforschung betreiben. - Nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg mit mehr als 220.000 Toten hatten sich Regierung und Farc-Rebellen in dem südamerikanischen Land Ende vergangenen Jahres auf ein Friedensabkommen verständigt.