In Kolumbien wird heute über einen neuen Präsidenten entschieden.

In der Stichwahl stehen sich der rechtsgerichtete Kandidat Duque und der linksgerichtete Bewerber Petro gegenüber. Amtsinhaber Santos scheidet im August aus dem Amt.



Der Ausgang der Wahl dürfte entscheidend für den weiteren Verlauf des Friedensprozess in Kolumbien sein. Duque will das Abkommen mit der Farc-Guerilla im Fall seines Sieges überarbeiten lassen. Die laufenden Gespräche mit den noch nicht entwaffneten ELN-Rebellen lehnt er ab. Petro unterstützt das Abkommen mit der Farc und will einen ähnlichen Pakt mit der ELN-Guerilla schließen.

