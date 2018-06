In Kolumbien hat die Stichwahl über den nächsten Präsidenten begonnen.

In der ersten Runde hatte der rechtsgerichtete Kandidat Duque mit 39 Prozent der Stimmen vorn gelegen. Der linksgerichtete Kandidat Petro landete in der ersten Runde mit 25 Prozent auf Platz zwei. Bei der Abstimmung geht es auch um die Zukunft des historischen Friedensabkommens mit der linken Guerillabewegung Farc. Duque von der rechten Partei Demokratisches Zentrum will es in wesentlichen Punkten ändern, Petro von der Bewegung Menschliches Kolumbien unterstützt dagegen das Abkommen und will einen ähnlichen Pakt mit der ELN-Guerilla schließen.



Der bisherige Präsident und Friedensnobelpreisträger Santos, unter dem das Abkommen zustande kam, scheidet im August aus dem Amt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.