Bei einem Bombenanschlag im Nordosten Kolumbiens sind fünf Soldaten getötet und zehn weitere verletzt worden.

Nach Angaben des kolumbianischen Militärs zerstörte ein selbstgebauter Sprengsatz einen Lastwagen. Für den Anschlag sei die linke Guerillaorganisation ELN verantwortlich. Nach den gescheiterten Friedensverhandlungen mit der kolumbianischen Regierung im Januar hatte die ELN ihre Angriffe intensiviert. Gestern kündigten sie allerdings eine einseitige Waffenruhe für den Zeitraum um die Parlamentswahl am 11. März an.



Seit dem Friedensvertrag mit der Guerillagruppe Farc Ende 2016 ist die ELN die letzte aktive Rebellenorganisation in Kolumbien.

