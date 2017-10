In Kolumbien erweist es sich als problematisch, ehemalige Farc-Rebellen in die Gesellschaft wieder einzugliedern.

Nach Einschätzung des zuständigen UNO-Hochkommissars für Menschenrechte, Gilmour, könnte dies auch das Friedensabkommen in Kolumbien gefährden. Viele frühere Farc-Kämpfer hatten nach der Rückgabe ihrer Waffen kaum Möglichkeiten, legal Geld für sich und ihre Familien zu verdienen. Gilmour befürchtet, dass etliche ehemalige Rebellen deshalb zwangsläufig kriminell werden und beispielsweise in den Drogenhandel einsteigen. Frieden könne nicht halten, wenn die Kämpfer keinen Platz in der Gesellschaft bekämen.



Der UNO-Kommissar beklagte außerdem die steigende Zahl tödlicher Angriffe auf Menschenrechtler in Kolumbien und forderte, dass auch frühere Verbrechen strafrechtlich verfolgt und geahndet werden.