Experten der Vereinten Nationen haben in Kolumbien rund 69 Tonnen Waffen und Munition der Farc-Rebellen unschädlich gemacht.

Die Reste seien der Regierung in Bogota übergeben worden, teilte die UNO mit. Die Waffen sollen eingeschmolzen und als Mahnmale in Kolumbien, am UNO-Sitz in New York und in Havanna - dem Ort der Friedensverhandlungen - an das Ende des Konflikts erinnern.



Die kolumbianische Regierung und die linksgerichtete Farc hatten im vergangenen Jahr ein Friedensabkommen unterzeichnet und damit ihren seit Mitte der 1960er Jahre dauernden Konflikt beendet.