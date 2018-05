In Kolumbien wird heute einen neuer Präsident gewählt.

Bei der Abstimmung geht es um die Nachfolge von Juan Manuel Santos, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten darf. Wahlberechtigt sind rund 36 Millionen Kolumbianer. In Umfragen lag zuletzt der rechtsgerichtete Politiker Duque vorne, der das Friedensabkommen mit der Rebellengruppe FARC in wesentlichen Punkten ändern will. Sein stärkster Konkurrent ist der linke Politiker Petro, der an der Vereinbarung festhalten möchte. Für den Dialog mit der FARC hatte Präsident Santos 2016 den Friedensnobelpreis erhalten.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.