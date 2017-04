Nach den Erdrutschen und Überschwemmungen in der südkolumbianischen Stadt Mocoa ist dort die Zahl der Todesopfer auf mehr als 200 gestiegen.

Wie das Rote Kreuz aus dem Katastrophengebiet berichtete, erlitten ebenso viele Personen Verletzungen. Präsident Santos hatte am Abend den Notstand für die Region ausgerufen und das Militär mobilisiert. Da die Stromversorgung weiter unterbrochen ist, musste in der Nacht die Suche nach den mehr als 200 vermissten Menschen allerdings eingeschränkt werden.



Nach heftigem Regen waren sowohl der Fluß Mocoa als auch drei Zuflüsse über die Ufer getreten, was die Erdrutsche auslöste. Viele der 40.000 Bewohner der Stadt wurden im Schlaf von den Erd- und Wassermassen überrascht.



Bundespräsident Steinmeier erklärte, mit ihm seien heute viele Deutsche in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer und bei den Frauen und Männern, die sich noch in Gefahr befänden und auf Rettung hofften. Er wünsche den Helfern viel Kraft und Glück bei ihrer schwierigen Aufgabe in dieser extremen Situation.