Die Friedensgespräche zwischen der kolumbianischen Regierung und der ELN-Guerilla sollen wiederaufgenommen werden.

Die im Januar in Ecuador unterbrochenen Verhandlungen würden in der kommenden Woche in der kubanischen Hauptstadt Havanna fortgesetzt, teilten beide Seiten in einer gemeinsamen Erklärung mit. Vorrangiges Ziel sei die Ausarbeitung einer neuen Waffenruhe. Die Gespräche waren nach Havanna verlegt worden, nachdem die ecuadorianische Regierung im April auf ihre Vermittlerrolle verzichtet hatte. Zur Begründung hieß es, die ELN führe weiter bewaffnete Aktionen im Grenzgebiet zu Kolumbien durch.



Die kolumbianische Regierung hatte Ende 2016 in Havanna ein Friedensabkommen mit der FARC abgeschlossen, der bis dahin größten Guerilla-Organisation des südamerikanischen Landes.

